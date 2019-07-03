Пихлер получил работу в Олимпийском комитете Швеции

Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер получил должность в Олимпийском комитете Швеции. Он займётся поиском молодых талантов в шведском спорте, сообщает официальный сайт Федерации биатлона страны.

По окончании сезона Пихлер покинул пост главного тренера сборной Швеции по биатлону. Он получил ряд предложений из других стран, но отклонил их.

Пихлер работал с женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год. С 2015 года немец возглавлял сборную Швеции.

Вольфганга посту главного тренера сборной Швеции по биатлону сменил 25-летний немец Йоханнес Лукас, ранее работавший ассистентом 64-летнего специалиста.

Под руководством Пихлера сборная Швеции выиграла две золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея), а также завоевала три награды (золото, серебро и бронза) на домашнем чемпионате мира, который прошёл в Эстерсунде.