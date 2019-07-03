Олимпийский чемпион Самуэльссон подшутил над Пихлером

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон подшутил над бывшим главным тренером сборной Швеции немцем Вольфгангом Пихлером.
«На первом фото Вольфанг Пихлер объясняет, что я не могу пробежать 10 000 м менее чем за 36 минут. На следующем фото увидите момент, когда он понял, что был не прав», — написал Самуэльссон.
Фото доступны в «инстаграме» Себастиана Самуэльссона.
Покинув пост главного тренера сборной Швеции, Пихлер будет работать в Олимпийском комитете Швеции. Немецкий специалист работал с женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год. С 2015 по 2019 год он возглавлял сборную Швеции.
Под руководством Пихлера сборная Швеции выиграла две золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея), а также завоевала три награды (золото, серебро и бронза) на домашнем чемпионате мира, который прошёл в Эстерсунде.
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