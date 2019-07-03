Непряева: я бы хотела быть как Йохауг

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская лыжница Наталья Непряева рассказала об отношении к соперницам.

«Чему бы я хотела научиться у соперниц? Прежде всего командной тактике. Шведские девушки особенно сильны в этом в спринте. Мне бы хотелось научиться сохранять форму на протяжении всего сезона, как это делают лучшие норвежки. Но есть разница в поведении, которую я не могу объяснить. Все норвежские лыжницы очень дружелюбны, улыбчивы, они рады меня видеть. Ты быстро учишься вести себя так же. Но шведки не такие, за исключением Шарлотты Каллы и Эббы Андерссон. Они почти не здороваются, когда мы встречаемся на старте гонки. Если не хотите обращать на меня внимания, я могу делать то же самое, не проблема.

Вижу ли я Терезу Йохауг примером для подражания? Конечно. На трассе и за её пределами. Я вижу, как много сил она тратит, продвигая себя и наш вид спорта. Мне бы хотелось быть как она: попробовать себя в рекламе, в продвижении спонсоров. Думаю, я могла бы неплохо прорекламировать определённые бренды одежды или быстрые, мощные автомобили», — цитирует Непряеву Daily Skier.

Непряева заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, Йохауг стала третьей.