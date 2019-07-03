Непряева: я бы хотела быть как Йохауг

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская лыжница Наталья Непряева рассказала об отношении к соперницам.
«Чему бы я хотела научиться у соперниц? Прежде всего командной тактике. Шведские девушки особенно сильны в этом в спринте. Мне бы хотелось научиться сохранять форму на протяжении всего сезона, как это делают лучшие норвежки. Но есть разница в поведении, которую я не могу объяснить. Все норвежские лыжницы очень дружелюбны, улыбчивы, они рады меня видеть. Ты быстро учишься вести себя так же. Но шведки не такие, за исключением Шарлотты Каллы и Эббы Андерссон. Они почти не здороваются, когда мы встречаемся на старте гонки. Если не хотите обращать на меня внимания, я могу делать то же самое, не проблема.
Вижу ли я Терезу Йохауг примером для подражания? Конечно. На трассе и за её пределами. Я вижу, как много сил она тратит, продвигая себя и наш вид спорта. Мне бы хотелось быть как она: попробовать себя в рекламе, в продвижении спонсоров. Думаю, я могла бы неплохо прорекламировать определённые бренды одежды или быстрые, мощные автомобили», — цитирует Непряеву Daily Skier.
Непряева заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, Йохауг стала третьей.
- 3 июля 2019
-
13:06
-
12:54
-
11:48
-
10:38
-
09:59
-
09:35
-
08:24
-
00:32
- 2 июля 2019
-
23:54
-
21:39
-
20:39
-
19:15
-
18:17
-
17:16
-
16:12
-
15:43
-
14:23
-
13:47
-
12:09
-
12:00
-
11:50
-
11:31
-
11:23
-
10:32
-
10:17
-
09:29
- 1 июля 2019
-
23:48
-
23:27
-
21:56
-
20:02
-
19:51
-
19:08
-
17:41
-
16:44
-
15:41