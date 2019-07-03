Загитова и Медведева включены в новый пул допинг-тестирования ISU
Международный союз конькобежцев включил в новые пулы допинг-тестирования 107 спортсменов, включая 25 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Из фигуристов в пул вошли Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов.
Среди конькобежцев в пул включены Павел Кулижников, Денис Юсков, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров, Анна Чернова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Екатерина Шихова, Наталья Воронина.
В шорт-треке в список попали Семён Елистратов, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова.
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