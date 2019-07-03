Российский бегун дисквалифицирован на два года за допинг

Российский легкоатлет Ильяс Нургалиев, выступающий в беге на длинные дистанции, дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики. В допинг-пробе 23-летнего спортсмена был обнаружен оксилофрин.



Срок дисквалификации Нургалиева будет отсчитываться с 10 августа 2018 года. Все результаты спортсмена, показанные с 21 июля 2018 года (дата взятия пробы на чемпионате России в Казани), будут аннулированы.

Ранее ВФЛА на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства дисквалифицировала трёх спортсменов за нарушение антидопинговых правил: Наталью Хохлову (на 2 года — с 12 ноября 2018 года), Артёма Леоненко (на 4 года — с 8 февраля 2019 года) и Арину Моисееву (на 4 года — с 21 марта 2019 года).