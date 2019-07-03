IAAF допустила 12 российских тренеров к работе на международных соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила 12 российских тренеров и специалистов к работе на международных соревнованиях, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.



IAAF одобрила заявки Льва Лободина (тренер Артёма Макаренко, многоборье), Матвея Телятникова (Лилия Мендаева, бег), Алексея Загорного (Анастасия Бородулина, метание молота), Елены Куликовой (Диана Адасько, тройной прыжок), Любови Комаровой (Александр Комаров и Вилена Комарова, многоборье), Евгения Козлова, Дмитрия Запольского (Алексей Худяков и Виктор Бутенко, метание диска), Нины Седовой (Екатерина Тюрина, бег), Руслана Мащенко (Владимир Лысенко, бег), Николая Лавриненко (Дмитрий Качанов, прыжки с шестом), Михаила Андреева (Аделина Халикова, прыжки в высоту), Евгения Тер-Аванесова (Мария Привалова, тройной прыжок).



Таким образом, 42 российских тренера получили разрешения от IAAF. Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

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