Двукратный олимпийский чемпион Уайлд продолжит выступать за Россию

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд сообщил, что продолжит выступать за сборную России. В июне стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство не выдало Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем. По этой причине спортсмен не мог принимать участие в сборах и выступать на соревнованиях.

При этом сам спортсмен после прохождения дополнительного медобследования подчеркнул, что не имеет проблем со здоровьем.

«Если вам интересно, я продолжаю выступать за Россию. Спасибо Павлу Колобкову за решение проблемы», — написал Уайлд в своём «инстаграме».

Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх-2014 в Сочи. Кроме того он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2013 года. За сборную России выступает с 2012 года.