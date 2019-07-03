13 июля Москва примет турнир по вейксёрфингу INGRAD Moscow Wakesurf Cup 2019

Главное событие 2019 года в России по вейксёрфингу INGRAD Moscow Wakesurf Cup 2019 пройдёт 13 июля в Москве на территории парка Серебряный Бор, пляж № 3 «La Plage». Это единственное на сегодня соревнование в России уровня Gold, CWSA, входящее в Мировую серию вейксёрфинга (World Series of Wakesurfing).
Ведущие мировые и российские райдеры сразятся в категориях Amateur, Outlaw и PRO. Событие является одним из четырёх этапов Мировой серии в Европе и одним из 13 по всему миру в сезоне-2019.
INGRAD MWSC’19 организован компанией Eventmedia при поддержке Москомспорта и Российской федерации сёрфинга. Призовой фонд турнира — $ 10 тыс. Среди почётных гостей фестиваля ожидаются выдающиеся спортсмены, общественные деятели, а также звёзды культуры и искусства.
Ведущие мероприятия – Данила Махалин и Дмитрий Ёж
Начало соревнований – 9:00
Церемония открытия – 12:00
Награждение победителей – 18:00
Любители активного отдыха смогут провести летний день на пляже. В программе INGRAD MWSC’19 — шоу Jet Ski от Jet Camp, выступления Flyboard Russia, турнир по пляжному волейболу, музыкальный перформанс UNIHORN и многое другое.
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