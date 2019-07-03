13 июля Москва примет турнир по вейксёрфингу INGRAD Moscow Wakesurf Cup 2019

Главное событие 2019 года в России по вейксёрфингу INGRAD Moscow Wakesurf Cup 2019 пройдёт 13 июля в Москве на территории парка Серебряный Бор, пляж № 3 «La Plage». Это единственное на сегодня соревнование в России уровня Gold, CWSA, входящее в Мировую серию вейксёрфинга (World Series of Wakesurfing).



Ведущие мировые и российские райдеры сразятся в категориях Amateur, Outlaw и PRO. Событие является одним из четырёх этапов Мировой серии в Европе и одним из 13 по всему миру в сезоне-2019.



INGRAD MWSC’19 организован компанией Eventmedia при поддержке Москомспорта и Российской федерации сёрфинга. Призовой фонд турнира — $ 10 тыс. Среди почётных гостей фестиваля ожидаются выдающиеся спортсмены, общественные деятели, а также звёзды культуры и искусства.



Ведущие мероприятия – Данила Махалин и Дмитрий Ёж

Начало соревнований – 9:00

Церемония открытия – 12:00

Награждение победителей – 18:00



Любители активного отдыха смогут провести летний день на пляже. В программе INGRAD MWSC’19 — шоу Jet Ski от Jet Camp, выступления Flyboard Russia, турнир по пляжному волейболу, музыкальный перформанс UNIHORN и многое другое.