Женская сборная России по стендовой стрельбе завоевала серебро ЧМ в трапе

Женская сборная России стала серебряным призёром чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в Лонато (Италия).

Российские спортсменки Юлия Савельева, Юлия Туголукова и Татьяна Барсук поднялись на вторую ступень пьедестала почёта в упражнении «трап». В командном турнире россиянки набрали 349 очков, 3 балла уступив победительницам из сборной США. Бронзовым призёром стала команда Италии.

В личных соревнованиях в той же дисциплине среди юниорок россиянка Татьяна Саранская стала второй, в финальной перестрелке уступив болгарке Селин Али. Третье место заняла чешка Зина Грдличкова.

Стендовая стрельба. Чемпионат мира. Лонато, Италия

Женщины. Трап. Командный турнир

1. США – 352

2. Россия – 349

3. Италия – 343.