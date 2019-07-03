Женская сборная России по стендовой стрельбе завоевала серебро ЧМ в трапе
Женская сборная России стала серебряным призёром чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в Лонато (Италия).
Российские спортсменки Юлия Савельева, Юлия Туголукова и Татьяна Барсук поднялись на вторую ступень пьедестала почёта в упражнении «трап». В командном турнире россиянки набрали 349 очков, 3 балла уступив победительницам из сборной США. Бронзовым призёром стала команда Италии.
В личных соревнованиях в той же дисциплине среди юниорок россиянка Татьяна Саранская стала второй, в финальной перестрелке уступив болгарке Селин Али. Третье место заняла чешка Зина Грдличкова.
Стендовая стрельба. Чемпионат мира. Лонато, Италия
Женщины. Трап. Командный турнир
1. США – 352
2. Россия – 349
3. Италия – 343.
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