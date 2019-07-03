Грузинские регбисты отчислены из клуба «Слава» за антироссийский жест
Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракты с двумя грузинскими игроками, сообщается на сайте телекомпании «Рустави 2».
Празднуя занос попытки в матче Кубка России против «Кубани», грузинские регбисты «Славы» Реваз Бродзели и Саба Илуридзе прикрыли один глаз руками, выражая солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси. Во время разгона сотрудниками правоохранительных органов оппозиции, два участника акции потеряли по глазу. После этого жест стал популярным на улицах Тбилиси. В клубе посчитали жест антироссийским и прекратили сотрудничество с регбистами.
Бродзели и Илуридзе заявили, что жест не выражал политических взглядов, они просто поддержали свой народ. В настоящее время Бродзели и Илуридзе вернулись в Грузию.
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