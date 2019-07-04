Президент Федерации велоспорта Украины публично оскорбил чемпионку Евроигр

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко оскобил чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей в комментариях к заметке о победе велогонщицы на Европейских играх в «Фейсбуке», сообщает УНИАН.
После победы Соловей Федерация велоспорта Украины поздравила с победой спортсменки главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора, что вызвало недоумение у велогонщицы. После чего завязалась бурная дискуссия.
Соловей: «Удивляюсь вашей некомпетентности. Очень хотелось бы узнать, почему поздравляете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берёте моё фото и мой результат? И самое интересное, что ничем, абсолютно ничем этот человек мне не помогал в подготовке к соревнованиям».
Башенко: «Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить».
Соловей: «Не вам меня обучать! Я открыла рот, потому что меня оскорбляют. Я не намерена терпеть ваше хамство. Я уважаю тех, кто уважает меня и мой труд».
Башенко: «У тебя есть подписанный тобой контракт. Ты случайно выиграла гонку и решила, что у тебя появилось право в нарушение условий контракта открывать рот? Ты зашла на минное поле».
Соловей: «Контракт выдавала мне не федерация. Контракт я не нарушала. Хочу вам по секрету сказать, что там нет такого пункта. Нет и всё. Желаю всем спортсменам терпения и побольше таких вот случайных, как вы выразились, побед".
Башенко: «Ездишь на моём велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты ещё хочешь, чтоб я тебя возил? Будешь делать работу — примем тебя, будешь вонять — прогоним и не вспомним, как звали».
Соловей: «Это не ваша форма, не ваш шлем, из вашего тут только велосипед, который не выдержал и года. Я и так делаю свою работу, и вам не позволю ноги об себя вытирать. Вы меня не принимали, чтоб грозиться выгнать».
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