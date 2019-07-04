Велогонщик Жалабер: Фуркада не просили открывать рот

Бывший французский велогонщик Лоран Жалабер ответил на замечание пятикратного олимпийского чемпионата биатлониста Мартена Фуркада, сделанное ещё пять лет назад. Тогда Мартен выразил уверенность в том, что спортсмены, уличённые в применении допинга, не должны больше фигурировать в спорте и работать на телетрансляциях. В 2013 году стало известно, что на «Тур де Франс»-1998 Жалабер принимал эритропоэтин. По окончании карьеры он стал работать комментатором и экспертом на телевидении.

«Ничего не имею против Жалабера, но то, что его наняли на работу на ТВ, — это позор», — в частности, сказал Фуркад в 2014-м.

«Мне смешно слышать, когда спортсмены, доминирующие в своём виде, открывают рты. Когда я был в его возрасте, ребята тоже ели у меня с рук. У меня и в 50 лет отличное состояние здоровья. Надеюсь у него тоже всё будет нормально. Я ничего не подозреваю, просто не понимаю, когда люди начинают говорить подобное. Он занимается биатлоном, пусть делает это дальше. Его не просили открывать рот по поводу велоспорта. Об этом виде спорта он ничего не знает», — цитирует Жалабера Nordic Magazine со ссылкой на журнал Pedal.