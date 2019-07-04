Стала известна причина госпитализации Доротеи Вирер

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер попала в больницу из-за проблем с кишечником, сообщает Neveitalia. Ранее спортсменка в своём «инстаграме» опубликовала фото, на котором она находится под капельницей в больнице.

Доротея идёт на поправку, но ближайшие несколько дней проведёт в больнице.

На чемпионатах мира по биатлону Доротея также завоевала две серебряные и три бронзовые награды. В 2013 году она стала победительницей чемпионата мира по летнему биатлону. Вирер — обладательница «Малого хрустального глобуса» сезона-2015/16 в зачёте индивидуальных гонок, а также «Малого хрустального глобуса» сезона-2018/19 в зачёте гонок преследования.