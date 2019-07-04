Екатеринбург примет чемпионат Европы—2020 по матчевым гонкам в парусном спорте

Екатеринбург объявлен местом проведения чемпионата Европы по матчевым гонкам в парусном спорте в 2020 году, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта России. Такое решение было принято Европейской федерацией парусного спорта.

Континентальный чемпионат состоится с 11 по 15 августа 2020 года. 11-17 августа 2019 года в Екатеринбурге пройдёт чемпионат мира по матчевым гонкам.

Ранее на этой неделе город был избран столицей летней Универсиады 2023 года. Летняя Универсиада пройдёт в России во второй раз — в 2013 году аналогичные соревнования принимала Казань. Кроме того, летняя Универсиада прошла в 1973 году в Москве.



В 2019 году летняя Универсиада пройдёт в Неаполе (Италия), в 2021-м — в Чэнду (Китай).