IBU признал ошибку в деле биатлонистки Маргариты Васильевой

Сергей Лисин, представитель биатлонистки Маргариты Васильевой, рассказал о новых подробностях в деле спортсменки, которая находится под угрозой дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов за 12 месяцев. Ранее он сообщал, что Международный союз биатлонистов вовремя не поставил в известность Маргариту о пропуске второго допинг-теста.

По словам Лисина, глава антидопинговой панели IBU Кристоф Феддер признал ошибку с неполучением письма спортсменки.

«Сегодня, 4 июля, мы были уведомлены о том, что решение об отмене слушаний перед вынесением вердикта по делу Маргариты было отменено. Всё это, конечно, сильно затягивается, потому что письмо, которое господин Феддер пропустил, было отправлено почти месяц назад, 6 июня. С другой стороны, радует то, что они его вообще нашли.



Сейчас даже интересно, что скажут на слушаниях, когда мы укажем не только на семимесячную задержку в отправке уведомления о флажке, но и на и пропуск письма спортсменки, который, не укажи мы на него, привёл бы к нарушению её прав.



Причём со стороны Феддера, который не только в своё время вёл дело Ахатовой/Юрьевой/Ярошенко, но и входил в группу судей CAS, отвечавших за решение по апелляции наших спортсменов на отказ МОК допустить их до участия в Олимпиаде-2018. И решивших в итоге отказать россиянам», – цитирует Лисина сайт «Матч ТВ».