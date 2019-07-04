Призёр Олимпиады стрелок Каменский — о своём имидже: я же не военный

Серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по стрельбе Сергей Каменский поделился впечатлениями от Европейских игр в Минске, на которых он завоевал две золотые и одну серебряную награды.

«Всё прошло замечательно, я доволен. Мы провели хорошую подготовку, очень долгую и кропотливую. Решили множество проблем в ходе неё, и я вышел на пиковую, максимально доступную форму. Отсюда и очень хорошие результаты.

Я не делю медали на особенные и обычные. Каждая досталась мне немалым трудом и упорной борьбой. Даже серебро в стрельбе из пневматической винтовки я ценю, потому что там был очень жёсткий финал.

Жарко было не только мне. Все стреляли в одинаковых условиях. Все испытывали дискомфорт и неудобства. Может быть, поэтому не все справились. Я сумел более или менее адаптироваться и старался отработать технично, показать ту стрельбу, к которой был готов», — цитирует Каменского «RT на русском».

Сергей также рассказал о своём имидже.

«Я же не военный (хоть и выступаю за ЦСКА), чтобы соблюдать устав. Меня мой стиль устраивает», — сказал Каменский.

Фото Каменского доступно в «инстаграме» Стрелкового союза России.