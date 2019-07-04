Призёр Олимпиады стрелок Каменский — о своём имидже: я же не военный

Серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по стрельбе Сергей Каменский поделился впечатлениями от Европейских игр в Минске, на которых он завоевал две золотые и одну серебряную награды.
«Всё прошло замечательно, я доволен. Мы провели хорошую подготовку, очень долгую и кропотливую. Решили множество проблем в ходе неё, и я вышел на пиковую, максимально доступную форму. Отсюда и очень хорошие результаты.
Я не делю медали на особенные и обычные. Каждая досталась мне немалым трудом и упорной борьбой. Даже серебро в стрельбе из пневматической винтовки я ценю, потому что там был очень жёсткий финал.
Жарко было не только мне. Все стреляли в одинаковых условиях. Все испытывали дискомфорт и неудобства. Может быть, поэтому не все справились. Я сумел более или менее адаптироваться и старался отработать технично, показать ту стрельбу, к которой был готов», — цитирует Каменского «RT на русском».
Сергей также рассказал о своём имидже.
«Я же не военный (хоть и выступаю за ЦСКА), чтобы соблюдать устав. Меня мой стиль устраивает», — сказал Каменский.
Фото Каменского доступно в «инстаграме» Стрелкового союза России.
- 4 июля 2019
-
12:09
-
11:26
-
11:04
-
10:57
-
09:44
-
00:35
-
00:01
- 3 июля 2019
-
23:24
-
20:31
-
18:06
-
17:42
-
16:44
-
15:35
-
15:20
-
14:40
-
13:49
-
13:06
-
12:54
-
11:48
-
10:38
-
09:59
-
09:35
-
08:24
-
00:32
- 2 июля 2019
-
23:54
-
21:39
-
20:39
-
19:15
-
18:17
-
17:16
-
16:12
-
15:43
-
14:23
-
13:47
-
12:09