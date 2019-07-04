Биатлонистка Вирер оценила своё состояние после госпитализации

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер сообщила, что её состояние улучшилось. Спортсменка попала в больницу из-за проблем с кишечником.

«Всё опять OK», — написала Вирер в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Доротеи Вирер

На чемпионатах мира по биатлону Доротея также завоевала две серебряные и три бронзовые награды. В 2013 году она стала победительницей чемпионата мира по летнему биатлону. Вирер — обладательница «Малого хрустального глобуса» сезона-2015/16 в зачёте индивидуальных гонок, а также «Малого хрустального глобуса» сезона-2018/19 в зачёте гонок преследования.

Доротея вошла в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада. Соревнования пройдут с 31 августа по 1 сентября в Анси.

Стала известна причина госпитализации Доротеи Вирер