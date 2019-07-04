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Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки июня

Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки июня
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная чемпионка мира, победительница чемпионата Европы, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июня, сообщается в «твиттере» Европейской легкоатлетической ассоциации.

В прошедшем месяце 26-летняя россиянка, выступающая в нейтральном статусе, одержала победы на четырёх турнирах и установила лучший результат сезона в мире — 2,06 м.

На награду также претендуют шведская прыгунья с шестом Анжелика Бенгтссон, голландская бегунья Сифан Хассан, немецкая прыгунья в длину Малайка Михамбо и представительница Бельгии Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье.

Голосование за лучшую легкоатлетку июня завершится 6 июля.

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