Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки июня
Двукратная чемпионка мира, победительница чемпионата Европы, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июня, сообщается в «твиттере» Европейской легкоатлетической ассоциации.
В прошедшем месяце 26-летняя россиянка, выступающая в нейтральном статусе, одержала победы на четырёх турнирах и установила лучший результат сезона в мире — 2,06 м.
На награду также претендуют шведская прыгунья с шестом Анжелика Бенгтссон, голландская бегунья Сифан Хассан, немецкая прыгунья в длину Малайка Михамбо и представительница Бельгии Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье.
Голосование за лучшую легкоатлетку июня завершится 6 июля.
Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в США
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