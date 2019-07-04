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Российская команда победила в регате Nord Stream Race

Российская команда победила в регате Nord Stream Race
Другие / Парусный спорт 0

Российская команда «Лефиафан» одержала победу в регате Nord Stream Race. Финальный этап прошёл в экстремальных условиях.

Лодки отправились в Санкт-Петербург полным курсом, ближе к 22:00 обстановка усложнилась – ветер усилился до 25 узлов. Затем лодки попали в промежуток между двумя штормовыми фронтами и какое-то время двигались со скоростью около 4 узлов.

Российская команда после старта захватила лидерство, но в один из моментов посчитала, что неправа и по правилам гонки выполнила разворот на 360 градусов. После этого манёвра «Левиафан» откатился на последнее место, однако затем смог подняться на вторую позицию.

На финише датчане допустили ошибку и «Левиафан» смог их обойти. По предварительным результатам в финальной гонке Россия заняла первое место, Дания – второе, Швеция – третье, Германия – четвёртое, Финляндия – пятое.

Сразу после финиша датчане подали протест на российскую команду, поэтому результаты могут быть пересмотрены, но россияне в любом случае сохранят лидерство в общем зачёте регаты.

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