Российская команда победила в регате Nord Stream Race

Российская команда «Лефиафан» одержала победу в регате Nord Stream Race. Финальный этап прошёл в экстремальных условиях.



Лодки отправились в Санкт-Петербург полным курсом, ближе к 22:00 обстановка усложнилась – ветер усилился до 25 узлов. Затем лодки попали в промежуток между двумя штормовыми фронтами и какое-то время двигались со скоростью около 4 узлов.



Российская команда после старта захватила лидерство, но в один из моментов посчитала, что неправа и по правилам гонки выполнила разворот на 360 градусов. После этого манёвра «Левиафан» откатился на последнее место, однако затем смог подняться на вторую позицию.



На финише датчане допустили ошибку и «Левиафан» смог их обойти. По предварительным результатам в финальной гонке Россия заняла первое место, Дания – второе, Швеция – третье, Германия – четвёртое, Финляндия – пятое.

Сразу после финиша датчане подали протест на российскую команду, поэтому результаты могут быть пересмотрены, но россияне в любом случае сохранят лидерство в общем зачёте регаты.