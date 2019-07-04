Олимпийский чемпион лыжник Легков проведёт тренировку с биатлонистами

Юниорская сборная России по биатлону приступила к третьему сбору в подмосковном тренировочном комплексе «Пересвет».



В составе команды под руководством Николая Большакова тренируются 16 спортсменов, сообщает официальный сайт Союз биатлонистов России.



Юниоры: Алексей Вагин, Никита Матвеев, Евгений Емерхонов, Даниил Сероховостов, Вадим Истамгулов, Дионис Родунер, Александр Бектуганов, Александр Мяконький.

Юниорки: Анастасия Халиуллина, Екатерина Понеделко, Анастасия Кайшева, Амина Иванова, Ксения Довгая, Анастасия Батманова, Алина Кудисова, Ксения Шнейдер.



7 июля в тренировке, посвящённой технике бега, примет участие олимпийский чемпион, двукратный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Александр Легков.

Легков и Шипулин выступили за предоставление лыжным трассам официального статуса