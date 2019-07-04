Олимпийский чемпион лыжник Легков проведёт тренировку с биатлонистами
Юниорская сборная России по биатлону приступила к третьему сбору в подмосковном тренировочном комплексе «Пересвет».
В составе команды под руководством Николая Большакова тренируются 16 спортсменов, сообщает официальный сайт Союз биатлонистов России.
Юниоры: Алексей Вагин, Никита Матвеев, Евгений Емерхонов, Даниил Сероховостов, Вадим Истамгулов, Дионис Родунер, Александр Бектуганов, Александр Мяконький.
Юниорки: Анастасия Халиуллина, Екатерина Понеделко, Анастасия Кайшева, Амина Иванова, Ксения Довгая, Анастасия Батманова, Алина Кудисова, Ксения Шнейдер.
7 июля в тренировке, посвящённой технике бега, примет участие олимпийский чемпион, двукратный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Александр Легков.
Легков и Шипулин выступили за предоставление лыжным трассам официального статуса
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