Орлов: Родченков здорово варил «Дюшес». Лучше бы ему заплатили за это

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что ВАДА подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
«Объявили, что ВАДА подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Дело в том, что пробы, которые перевезли в Европу, не случайно здесь держали. Если есть такое количество, то ещё раз возникает вопрос к нашим спортивным чиновникам. Они не могли об этом не знать. Говорят про государственную программу. Одно дело — когда попадается один спортсмен, один тренер. А когда десятки, сотни нарушений, значит, всё централизовано.
Сейчас уже прошло столько времени. Я вам вот что скажу. Родченков сам там рассказывает, и от американских журналистов доходит информация. Ему обещали большие деньги за „Дюшес“, но не дали. Он здорово варил этот „Дюшес“. Поэтому он уехал и сдал всё. С ним просто не рассчитались. Правильно говорят: скупой платит дважды. Вот теперь мы расплачиваемся. Лучше бы заплатили деньги — всё замолкло бы.
Допинга меньше не станет, к сожалению. Нарушения в профессиональном спорте были, есть и будут – никуда от этого не деться. Причём это относится ко всем странам. Сегодня астматики-норвежцы выигрывают золотые медали в лыжных гонках, в биатлоне. Ну что это? У немок тоже астма. Происходит что-то дикое. Это убивает идею спортивных зрелищ», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
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