СБР не может согласовать с IBU размер денежной компенсации

Союз биатлонистов России (СБР) пока не может согласовать с Международным союзом биатлонистов (IBU) вопрос выплаты денежной компенсации, который необходимо закрыть для восстановления прав национальной федерации, сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков.
«По этому пункту мы пока не пришли к согласию, сейчас ведём переговоры путем переписки. Окончательная сумма ещё не установлена, цифры плавают. Не хочу вдаваться в детали, но разногласия существуют, поэтому переговорный процесс продолжается.
Нет уверенности, что он будет завершён на ближайшей встрече. В любом случае надо дождаться заседания рабочей группы, на котором эта тема будет обсуждаться. Одно дело переписка, другое — обсудить этот вопрос с глазу на глаз", — приводит слова Голикова ТАСС.
Напомним, что для восстановления прав СБР необходимо выполнить 12 условий, которые были выдвинуты IBU. Второй пункт требует возмещения расходов, связанных с допинговыми расследованиями.
Ближайшее заседание рабочей группы по восстановлению прав СБР в международной федерации пройдёт 22 июля.
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