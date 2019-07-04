Павлова – о свадьбе с Буртасовым: тратить лям на побухать – ради чего?

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала о предстоящей свадьбе с Максимом Буртасовым, которая состоится 23 августа. Спортсмены отметят её в Гурьевске.



«Все спрашивают: почему в Гурьевске? Типа мы лохи. В Кемеровской области каждый год в одном из городов проходит День шахтёра – очень значимый праздник для региона. В этом году для Дня шахтёра выбрали именно Гурьевск. Администрация попросила нас расписаться в этот день – для них это честь.

Мы не хотели играть свадьбу – хотели просто собрать родителей. Я считаю, что свадьба – мой праздник, семейный праздник, который не стоит с кем-то делить. А тратить лям на побухать – ради чего? На эти деньги я бы вывезла родителей туда, где они не были.

Сразу после никуда не поедем. Единственное, на свадьбу чуть раньше уеду со сбора, пропущу летний ЧМ. Хотя в другом случае выступила бы. А медовый месяц… съездим весной. Я других понятий, мне не нужен медовый месяц во что бы то ни стало. Важнее, чтобы для родителей был праздник, чтобы мы собрались в один круг», — приводит слова Павловой Sports.ru.