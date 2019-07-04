Фигуристка Константинова исполнила трюк Bottle Cap Challenge ударом конька

Российская фигуристка Станислава Константинова приняла участие в популярном флэшмобе Bottle Cap Challenge. Она исполнила трюк, открыв бутылку лезвием конька.

«Большое спасибо за то, что отмечали меня под роликом Макгрегора. Теперь настало время выводить челлендж на новый уровень. Конор и Джейсон Стэтхэм, конечно, клево открыли бутылку. Но смогут ли они повторить этот трюк в коньках?» — написала под роликом Константинова.

Видео доступно на странице фигуристки в «Инстаграм».

Bottle Cap Challenge начал набирать стремительную популярность после того, как боец ММА, чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй выложил в своём «инстаграме» пост, в котором он откручивает крышку бутылки ударом ногой. В последствии многие бойцы подхватили идею челленджа.

В прошедшем сезоне Константинова выиграла бронзовую медаль на зимней Универсиаде в Красноярске, а также заняла четвёртое место на чемпионате России, где уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алёне Косторной. Помимо этого, спортсменка является серебряным и бронзовым призёром первенства России по фигурному катанию среди юниоров.