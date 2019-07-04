Кадашева: я знала, что пью запрещённое лекарство. Тренер говорила: «Не страшно»

Российская бегунья на длинные дистанции Сабрина Кадашева рассказала, что знала о запрете на препарат, который принимала.

«У меня синдром синдром Паркинсона — врождённая аномалия строения сердца. Несколько лет всё было нормально, заболевание никак не проявлялось.

Но с началом переходного возраста у меня появились приступы. Дважды на тренировках у меня поднимался пульс до 200 ударов, я не могла сделать вдох, темнело в глазах. Стоять было тяжело, и я просто ложилась на дорожку. Потом такое тоже дважды повторилось на соревнованиях.

Мне сказали две вещи: нужно скинуть вес и попасть в сборную, чтобы уже там получить направление в какую-то из федеральных клиник. Я так и сделала: выиграла первенство России и попала в списки на сборы национальной команды.



После обследований было принято решение делать операцию. Она прошла не совсем так гладко, как планировалось, и сразу после неё мне стали капать «Предуктал». Врачи мне сказали: хоть он и запрещённый, этот препарат тебе действительно нужен.

Я, честно, сомневалась, стоит ли пить этот препарат. Но решила: раз он выветривается из организма месяца полтора, у меня как раз будет время восстановиться и набрать форму.

Я всегда помнила о том, что пью запрещённое лекарство. Напомнила об этом тренеру, на что она ответила: «Ну и ничего страшного, пей, никакого допинг-контроля там не будет». Но когда я выиграла дистанцию 2000 метров на Всероссийской спартакиаде в Майкопе, первое, что я получила, было направление на допинг-контроль…

К тому моменту я уже недели полторы как по собственной инициативе отказалась от лекарства. Поэтому у меня была слабая надежда, что допинг не найдут.



Получив документы о положительной пробе, я переправила их тренеру. Я работала с ней с детства, я ей доверяла. Она сказала: нужно признаваться. Я подписала признание и получила четыре года дисквалификации. На этом, собственно, моя карьера как спортсменки закончилась», – приводит слова Кадашевой «Спорт-экспресс».