Кадашева: я знала, что пью запрещённое лекарство. Тренер говорила: «Не страшно»

Российская бегунья на длинные дистанции Сабрина Кадашева рассказала, что знала о запрете на препарат, который принимала.
«У меня синдром синдром Паркинсона — врождённая аномалия строения сердца. Несколько лет всё было нормально, заболевание никак не проявлялось.
Но с началом переходного возраста у меня появились приступы. Дважды на тренировках у меня поднимался пульс до 200 ударов, я не могла сделать вдох, темнело в глазах. Стоять было тяжело, и я просто ложилась на дорожку. Потом такое тоже дважды повторилось на соревнованиях.
Мне сказали две вещи: нужно скинуть вес и попасть в сборную, чтобы уже там получить направление в какую-то из федеральных клиник. Я так и сделала: выиграла первенство России и попала в списки на сборы национальной команды.
После обследований было принято решение делать операцию. Она прошла не совсем так гладко, как планировалось, и сразу после неё мне стали капать «Предуктал». Врачи мне сказали: хоть он и запрещённый, этот препарат тебе действительно нужен.
Я, честно, сомневалась, стоит ли пить этот препарат. Но решила: раз он выветривается из организма месяца полтора, у меня как раз будет время восстановиться и набрать форму.
Я всегда помнила о том, что пью запрещённое лекарство. Напомнила об этом тренеру, на что она ответила: «Ну и ничего страшного, пей, никакого допинг-контроля там не будет». Но когда я выиграла дистанцию 2000 метров на Всероссийской спартакиаде в Майкопе, первое, что я получила, было направление на допинг-контроль…
К тому моменту я уже недели полторы как по собственной инициативе отказалась от лекарства. Поэтому у меня была слабая надежда, что допинг не найдут.
Получив документы о положительной пробе, я переправила их тренеру. Я работала с ней с детства, я ей доверяла. Она сказала: нужно признаваться. Я подписала признание и получила четыре года дисквалификации. На этом, собственно, моя карьера как спортсменки закончилась», – приводит слова Кадашевой «Спорт-экспресс».
- 4 июля 2019
-
19:49
-
18:08
-
17:51
-
17:13
-
16:55
-
16:37
-
16:24
-
15:24
-
15:13
-
14:15
-
13:50
-
12:09
-
11:26
-
11:04
-
10:57
-
09:44
-
00:35
-
00:01
- 3 июля 2019
-
23:24
-
20:31
-
18:06
-
17:42
-
16:44
-
15:35
-
15:20
-
14:40
-
13:49
-
13:06
-
12:54
-
11:48
-
10:38
-
09:59
-
09:35
-
08:24
-
00:32