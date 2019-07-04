Биатлонистка Павлова: Падин заставлял приседать со штангой в 100 кг

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала о конфликте с бывшим тренером Андреем Падиным.

«Конфликт с Падиным – это один эпизод. Мы делали максимальную силу – приседания со штангой 100+ кг. А я не умею приседать правильно, меня никто этому не обучал; плюс несколько лет назад у меня были проблемы со спиной – присед не делала вообще, было запрещено.

То есть мне если и делать, то облегчённый вес, с поясом, с подстраховкой и в тренажёре Смите – тогда нагрузка распределяется правильно. Говорю Падину: «Я не сделаю 100 кг без Смита и страховки». А он: «Ты в команде самая больная и самая старая, лучше тогда завязывай».

Но блин, а если меня под этой штангой просто сложит? Вот я и завяжу сразу, автоматически. Упражнение ведь можно заменить, но нет.

На сборе в Сочи началась акклиматизация, по плану у нас на девятый день (в самый пик) трёхчасовой кросс с палками по горам. Зачем? Ответ тренера: акклиматизации не существует. Я не девочка, знаю, как и зачем тренируются в горах. Сделала ту же самую работу, но в подъём шла пешком, имитировала ходьбу – чтобы пульс оставался во второй зоне. Полкоманды пошли со мной. Падин обиделся: Павлова подначивает остальных», — приводит слова Павловой Sports.ru.