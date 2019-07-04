Непомнящий и Карякин сыграли вничью свои матчи на турнире в Загребе

Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Сергей Карякин сыграли вничью в партиях 8-го тура второго этапа Grand Chess Tour в Загребе.

Непомнящий, играя чёрными фигурами, разошёлся миром с армянином Левоном Ароняном, завершив партию после 27-го хода.



Карякин чёрными свёл партию с французом Максимом Вашье-Лагравом до ничьей после 36-го хода.

Результаты 8-го тура:



Дин Лижэнь (Китай) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0-1.

Уэсли Со (США) — Хикару Накамура (США) — 1-0.

Аниш Гири (Нидерланды) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 1-0.

Вишванатан Ананд (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5.

Ян Непомнящий (Россия) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5.

Сергей Карякин (Россия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 0,5:0,5.



Положение после 8-го тура:



1. Магнус Карлсен – 6 очков.

2. Уэсли Со — 5,5.

3-5. Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Левон Аронян — по 4,5.

6. Дин Лижэнь — 4

7-10. Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд, Сергей Карякин — по 3,5.

11-12. Шахрияр Мамедьяров, Хикару Накамура — по 2,5.