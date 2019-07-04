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Непомнящий и Карякин сыграли вничью свои матчи на турнире в Загребе

Непомнящий и Карякин сыграли вничью свои матчи на турнире в Загребе
Другие / Шахматы 0

Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Сергей Карякин сыграли вничью в партиях 8-го тура второго этапа Grand Chess Tour в Загребе.

Непомнящий, играя чёрными фигурами, разошёлся миром с армянином Левоном Ароняном, завершив партию после 27-го хода.

Карякин чёрными свёл партию с французом Максимом Вашье-Лагравом до ничьей после 36-го хода.

Результаты 8-го тура:

Дин Лижэнь (Китай) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0-1.
Уэсли Со (США) — Хикару Накамура (США) — 1-0.
Аниш Гири (Нидерланды) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 1-0.
Вишванатан Ананд (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5.
Ян Непомнящий (Россия) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5.
Сергей Карякин (Россия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 0,5:0,5.

Положение после 8-го тура:

1. Магнус Карлсен – 6 очков.
2. Уэсли Со — 5,5.
3-5. Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Левон Аронян — по 4,5.
6. Дин Лижэнь — 4
7-10. Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд, Сергей Карякин — по 3,5.
11-12. Шахрияр Мамедьяров, Хикару Накамура — по 2,5.

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