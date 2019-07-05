Россияне выиграли семь наград в первый медальный день Универсиады в Неаполе

В первый медальный день соревнований на Всемирной летней универсиаде в Неаполе (Италия) россияне завоевали семь наград — одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые.

Всего вчера, 4 июля, было разыграно 16 комплектов медалей.

Золото завоевал дзюдоист Руслан Шахбазов, выступающий в весовой категории свыше 90 кг. Дзюдоистка Мадина Таймазова (до 70 кг) показала второй результат. В соревнованиях дзюдоисток бронзовая медаль в активе Анны Гущиной (до 70 кг). Серебро выиграла шпажистка Евгения Жарова.



Бронзовые медали на Универсиаде в активе прыгуна в воду Ильи Молчанова, занявшего третье место в прыжке с трёхметрового трамплина, а также мужской команды гимнастов в составе Ивана Стретовича, Кирилла Прокопьева и Ильи Кибартаса.

Лидером медального зачёта стала сборная Японии (три золотые и три серебряные награды). Второе место делят сборные Китая и США (3-1-1). Россияне занимают пятую строчку.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.