Россияне выиграли семь наград в первый медальный день Универсиады в Неаполе

В первый медальный день соревнований на Всемирной летней универсиаде в Неаполе (Италия) россияне завоевали семь наград — одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые.
Всего вчера, 4 июля, было разыграно 16 комплектов медалей.
Золото завоевал дзюдоист Руслан Шахбазов, выступающий в весовой категории свыше 90 кг. Дзюдоистка Мадина Таймазова (до 70 кг) показала второй результат. В соревнованиях дзюдоисток бронзовая медаль в активе Анны Гущиной (до 70 кг). Серебро выиграла шпажистка Евгения Жарова.
Бронзовые медали на Универсиаде в активе прыгуна в воду Ильи Молчанова, занявшего третье место в прыжке с трёхметрового трамплина, а также мужской команды гимнастов в составе Ивана Стретовича, Кирилла Прокопьева и Ильи Кибартаса.
Лидером медального зачёта стала сборная Японии (три золотые и три серебряные награды). Второе место делят сборные Китая и США (3-1-1). Россияне занимают пятую строчку.
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
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