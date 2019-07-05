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Грузинские регбисты, обвинённые в антироссийском жесте, не покинут клуб «Слава»

Грузинские регбисты, обвинённые в антироссийском жесте, не покинут клуб «Слава»
Другие / Прочие виды спорта 0

Грузинский регбист Реваз Бродзели, выступающий за московский клуб «Слава», заявил, что остаётся в команде.

Ранее вместе с партнёром Сабой Илуридзе он прикрыл один глаз рукой в матче Кубка России с «Кубанью», выражая солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси. После этого появилась информация, что грузинские регбисты могут покинуть российский клуб.

«Благодарю обе стороны – грузинский и российский союзы регби! Вчера президент Союза регби Грузии Гоча Сванидзе позвонил мне и всё подробно рассказал. Гоча и Союз регби Грузии начали активную работу с Союзом регби России по поводу причин нашего исключения из команды. Оказалось, никакой причины нет. Всё выяснилось! По нашему мнению, третьи лица путём интриг пытались политизировать наш с Сабой жест солидарности.

Связавшись с представителями клуба, выяснили, что я и Саба останемся в команде. Ещё раз благодарю Союзы регби обеих сторон за поддержку», – написал Бродзели на своей станице в "Фейсбуке".

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