Гимнастка Кудрявцева: три недели буду ходить на костылях

Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро, российская гимнастка Яна Кудрявцева рассказала, как будет проходить её восстановление после операции.
«Несколько месяцев назад мы с мужем (хоккеистом «Салавата Юлаева» Дмитрием Кугрышевым. — Прим. «Чемпионата») отдыхали на Бали, где из-за простого неловкого движения в море я неправильно приземлилась на колено. Прилетела в Москву, прошла обследование, врачи сказали, что нужно делать операцию. Не могла сразу прооперировать ногу, ведь у меня были запланированы мастер-классы. Я не хотела подвести девочек, которые их так ждали. Приходилось тренировать и показывать элементы через боль.
Всё время консультировалась с врачами, мы смотрели динамику, она была нехорошей. Когда появилось окно в расписании, полетела делать операцию в Германию. На ближайшие четыре недели у меня перерыв между мастер-классами, буду восстанавливаться.
Операция прошла хорошо. Мне сшили мениск и почистили крестообразную связку. Три часа я провела под наркозом, хотя сама операция длилась 30 минут. Вчера весь день отходила после наркоза, было непросто. Рядом со мной всё время мой муж. Он мне очень помогает и поддерживает, как и вся семья. Сейчас чувствую себя отлично, готова к реабилитации. Три недели буду ходить на костылях, на четвёртую в крепком наколеннике. После этого снова приступлю к тренировкам, чтобы всегда держать колено в тонусе», — сказала Кудрявцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Фотография доступна на странице Кудрявцевой в "Инстаграме".
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