В Подмосковье стартовали легкоатлетические соревнования «Мемориал Знаменских»

На стадионе «Метеор» подмосковного Жуковского стартовали Всероссийские соревнования «Мемориал Знаменских». Соревнования, участие в которых принимают ведущие легкоатлеты страны — победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России, пройдут в два соревновательных дня.

В секторах и на беговых дорожках стадиона «Метеор» выступят олимпийская чемпионка—2012 и чемпионка мира—2011 в прыжке в высоту Анна Чичерова, чемпион мира—2013 в прыжке в длину Александр Меньков, бронзовый призёр чемпионата Европы—2014 в эстафете 4х100 м Кристина Сивкова, многократный чемпион страны, рекордсмен России в беге на 1 милю Владимир Никитин, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2009 и 2011 гг.) в беге на 400 м и эстафете 4х400 м Антонина Кривошапка, серебряный призёр чемпионата мира — 2015, бронзовый призёр ЧЕ-2014 (4х400 м с/б) Денис Кудрявцев, лидер мирового сезона в прыжке в высоту Михаил Акименко, чемпионка России — 2018, рекордсменка России в помещении U18 (400 м) Полина Миллер.



Среди метателей следует выделить серебряного призёра чемпионата мира — 2017 в метании молота Валерия Пронкина, серебряного призёра Кубка Европы по метаниям — 2019 в толкании ядра Максима Афонина, чемпионку Кубка Европы по метаниям — 2019 (U23) в метании молота Софью Палкину, бронзового призёра Кубка Европы по метаниям — 2019 в метании молота Евгения Коротовского, победителя Всемирной летней Универсиады-2013, чемпиона Кубка Европы по метаниям — 2018 в толкании ядра Александра Лесного, бронзового призёра чемпионата мира — 2013 в метании копья Дмитрия Тарабина, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики.