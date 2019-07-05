Прыгунья с шестом Сидорова стала второй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Действующая чемпионка Европы и двукратная вице-чемпионка мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место на этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Лозанне (Швейцария). Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, преодолела планку на высоте 4,72 м.

Первенствовала американка Кейт Нагеотте, обновившая личный рекорд — 4,82 м. Замкнула тройку призёров с прыжком на 4,72 м (SB) англичанка Холли Брэдшоу.

Сидорова стоит в итоговом протоколе выше Брэдшоу, так как россиянке потребовалось меньше неудачных попыток, чтобы показать итоговый результат.



Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Восьмой этап. Лозанна, Швейцария

Женщины. Шест

1. Кейт Нагеотте (США) – 4,82.

2. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,72.

3. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,72.