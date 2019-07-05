IAAF разрешила 35 юниорам выступить на ЧЕ U20 и Юношеском олимпийском фестивале

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила фамилии ещё 37 российских легкоатлетов, получивших право выступать на международных стартах 2019 года в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба ВФЛА. 35 из них, спортсмены юношеского и юниорского возрастов, допущены для участия в чемпионате Европы U20 и Юношеском олимпийском фестивале. Двое, Илья Долбин и Дмирий Качанов, специализирующиеся в прыжках с шестом, могут заявляться на любые старты.
Таким образом, в настоящий момент 118 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в различных международных стартах 2019 года, 37 спортсменов получили от IAAF отказы в получении нейтрального статуса, у одного спортсмена (Игорь Образцов — спринт) нейтральный статус отозван. По состоянию на 5 июля ВФЛА направила в IAAF 317 заявок.
В 2018 году 73 российских легкоатлета получили от IAAF разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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