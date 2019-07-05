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В Федерации регби России прокомментировали скандал с грузинскими игроками

В Федерации регби России прокомментировали скандал с грузинскими игроками
Другие / Прочие виды спорта 0

Генеральный директор — председатель правления Федерация регби России Станислав Дружинин прокомментировал ситуацию с жестами грузинских спортсменов во время регбийного матча на стадионе «Слава».

«Мы считаем недопустимым демонстрацию на поле во время проведения соревнований политических и иных жестов, которые могут быть неверно трактованы игроками и болельщиками. Регби – спорт джентльменов, в который неуместно вмешивать политическую составляющую. В чемпионате России по регби 2019 года выступают 29 игроков из Грузии, 5 игроков с Украины, а также спортсмены из ЮАР, Новой Зеландии, Аргентины, Тонга, Молдавии, Латвии и Бенина, украшая собой российский чемпионат, который в этом сезоне является одним из самых интригующих за последние 10 лет. Федерация регби России уверена, что регби не может являться инструментом политических игр и приглашает болельщиков на российские стадионы, свободные от политических, расистских и иных предрассудков», — приводит слова Дружинина пресс-служба ФРР.

Грузинские регбисты Реваз Бродзели и Саба Илуридзе, выступающие за московский клуб «Слава», прикрыли один глаз руками в матче Кубка России с «Кубанью», выражая солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси, за что едва не лишились места в российской команде.

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