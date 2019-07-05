МОК отменил приостановку деятельности НОК Кувейта

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) полностью отменил приостановку деятельности Национального олимпийского комитета Кувейта, успешно завершившего реализацию дорожной карты, согласованной между всеми сторонами. Решение было принято голосованием по почте.

Деятельность НОК Кувейта была приостановлена 27 октября 2015 года для защиты олимпийского движения в стране от неправомерного вмешательства правительства после принятия в Кувейте закона, не совместимого с основными принципами, регулирующими олимпийское движение.

16 августа 2018 года МОК принял решение временно отменить приостановку, признав достигнутый прогресс: пересмотр закона о спорте и соглашение о создании выборного процесса во всех спортивных организациях Кувейта.

Это решение позволило спортсменам соревноваться на Азиатских играх в Джакарте и юношеских Олимпийских играх Буэнос-Айресе-2018 под флагом своей страны. Теперь отстранение НОК Кувейта полностью отменено.