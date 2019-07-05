Сборная России по пляжному футболу по пенальти победила Азербайджан в Евролиге

Сборная России по пляжному футболу начала выступление на первом этапе дивизиона А Евролиги-2019 с победы. В первом туре в группе 2 в серии послематчевых пенальти россияне победили команду Азербайджана. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 3:3, а пенальти точнее пробили россияне — 3:2.

В ходе встречи в составе сборной России отличились Остап Фёдоров, Борис Никоноров и Сергей Степлиани. Россияне всё время сравнивали счёт. Пенальти забили Юрий Крашенинников, Артур Папоротный и Никоноров. У Азербайджана промах допустил Руфат Маммадов.

Во втором туре 6 июля сборная России встретится с командой Турции.

Пляжный футбол. Евролига. Дивизион А. Первый этап. Первый тур

Россия – Азербайджан – 3:3 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, по пен. – 3:2).