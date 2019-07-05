Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне в прыжках в высоту

Двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, одержала победу в прыжках в высоту на восьмом этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Лозанне (Швейцария). Ласицкене с третьей попытки преодолела высоту 2,02 м.
Второй результат показала белоруска Карина Таранда, повторившая рекорд Беларуси — 2 метра ровно. Третье место заняла болгарка Мирела Демирева (1,97 м).
Ласицкене принадлежит лучший результат сезона в мире — 2,06 м, а также рекорд «Бриллиантовой лиги», который также равняется 2,06 м и был показан Марией в 2017 году.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Восьмой этап. Лозанна, Швейцария
Женщины. Высота
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,02.
2. Карина Таранда (Беларусь) – 2,00.
3. Мирела Демирева (Болгария) – 1,97.
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