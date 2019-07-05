Россия спаслась на последней минуте. И вырвала победу. Все голы, видео

Сборная России по пляжному футболу с победы начала выступление на первом этапе дивизиона А Евролиги-2019. В первом туре в группе 2 в серии послематчевых пенальти россияне победили команду Азербайджана. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 3:3, а пенальти точнее пробили россияне — 3:2.

Первый мяч уже на 3-й минуте забил азербайджанец Сабир Аллахгулиев, реализовав штрафной с центра площадки. Ещё до конца стартового периода Остап Фёдоров восстановил равновесие.

В середине второй 12-минутки Эльсхан Манафов вновь принёс лидерство Азербайджану. В заключительной трети россияне сначала сравняли счёт благодаря голу Бориса Никонорова, но вскоре пропустили от Амида Назарова. На последней минуте основного времени Сергей Степлиани точно пробил головой и перевёл матч в овертайм.

В серии послематчевых пенальти решающим стал сейв голкипера сборной России Павла Баженова после удара Руфата Маммадова.