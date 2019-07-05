Россия спаслась на последней минуте. И вырвала победу. Все голы, видео

Сборная России по пляжному футболу с победы начала выступление на первом этапе дивизиона А Евролиги-2019. В первом туре в группе 2 в серии послематчевых пенальти россияне победили команду Азербайджана. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 3:3, а пенальти точнее пробили россияне — 3:2.
Первый мяч уже на 3-й минуте забил азербайджанец Сабир Аллахгулиев, реализовав штрафной с центра площадки. Ещё до конца стартового периода Остап Фёдоров восстановил равновесие.
В середине второй 12-минутки Эльсхан Манафов вновь принёс лидерство Азербайджану. В заключительной трети россияне сначала сравняли счёт благодаря голу Бориса Никонорова, но вскоре пропустили от Амида Назарова. На последней минуте основного времени Сергей Степлиани точно пробил головой и перевёл матч в овертайм.
В серии послематчевых пенальти решающим стал сейв голкипера сборной России Павла Баженова после удара Руфата Маммадова.
- 6 июля 2019
-
00:16
- 5 июля 2019
-
23:30
-
23:04
-
21:46
-
20:12
-
19:46
-
18:46
-
18:37
-
17:56
-
17:45
-
16:28
-
15:43
-
13:36
-
12:24
-
11:53
-
09:38
- 4 июля 2019
-
23:28
-
21:48
-
21:29
-
19:49
-
18:08
-
17:51
-
17:13
-
16:55
-
16:37
-
16:24
-
15:24
-
15:13
-
14:15
-
13:50
-
12:09
-
11:26
-
11:04
-
10:57
-
09:44