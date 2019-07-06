В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезона-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
«Наконец-то закончили. Новая произвольная программа. Клеопатра.
Музыка: Питер Гэбриэл – The Feelings Begin, Морис Жарр – увертюра Lawrence d’Arabie, Хатир Хичам– Ramses», – написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Даниил Глейхенгауза.
Загитова позже других объявила о постановке программ на новый сезон, что породило слухи о том, что, завоевав все возможные титулы, Алина сделает паузу в карьере.
В сезоне-2017/18 Загитова выиграла Финал Гран-при, чемпионат Европы и Олимпиаду. В 2019 году дополнила свою коллекцию титулом чемпионки мира.
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