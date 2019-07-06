Загитова в будущем планирует попробовать себя в модельном бизнесе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что в будущем попробует себя в модельном бизнесе.

«Тяжело быть звездой? Я не замечаю этого. Я думаю о том, что нужно оставаться собой всегда и в любой ситуации, продолжать делать свою работу и радовать болельщиков. А если я буду вести себя наигранно и пытаться казаться лучшей, чем я есть на самом деле, люди это обязательно почувствуют. Это как во время выступления – когда твои эмоции искренние и идут изнутри, то и программа смотрится, и отдача от зрителей идёт.

Что для меня фотосессии? Наверное, правильнее было бы сказать, что это работа, которая приносит удовольствие. Когда съёмки с 9 утра до 8 вечера, то устаешь не меньше, чем на тренировках. Но положительных эмоций всё равно больше. Роль модели мне очень нравится. Даже думаю, чтобы в будущем попробовать себя в модельном бизнесе. Я чувствую, что стала более раскрепощённой, потому что в студии столько людей смотрят на то, что ты делаешь, как работаешь. Всё должно быть исполнено на высшем уровне. Это похоже на работу актера. А я хоть и привыкла выступать при полных залах, всё сначала была зажата и стеснялась", – приводит слова Загитовой журнал «Мир фигурного катания».