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102-летний мужчина принял участие в легкоатлетическом забеге

102-летний мужчина принял участие в легкоатлетическом забеге
Другие / Лёгкая атлетика 0

В Японии на старт легкоатлетического забега вышел 102-летний спортсмен.

Сухощавый мужчина в спортивной форме стартовал позже соперников и медленной трусцой добежал до финиша. Болельщики на трибунах аплодировали пожилому легкоатлету и улыбались. 102-летний спортсмен прибежал последним.

Самым пожилым бегуном считается британец индийского происхождения Фауджа Сингх. После столетнего юбилея он принял участие в нескольких марафонах.

Ранее американский легкоатлет Инфинит Таккер крайне необычным образом сумел добыть победу в беге на 400 метров с барьерами на турнире SEC Outdoor Track & Field Championships, прошедшем в городе Фейетвилл (США). Спортсмен лидировал в ходе всей дистанции, но на последних метрах его начал догонять соперник. Чтобы одержать победу, Таккеру пришлось совершить нырок на финишной прямой, который окрестили «прыжком супермена».

Видео доступно в «твиттере» IAAF.

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