В США бейсболисты играли матч при землетрясении

Во время матча регулярного сезона Главной лиги бейсбола (MLB) между «Лос-Анджелес Доджерс» и «Сан-Диего Падрес» произошло землетрясение.
Стихийное бедствие с магнитудой 7.1 пришлось на четвёртый иннинг. Главная камера, транслирующая матч по телевизору, начала трястись, но несмотря на землетрясение, встреча не была прервана.
Игра завершилась победой «Падрес» со счётом 3:2.
Напомним, ранее матч летней лиги НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс», проходивший в Лас-Вегасе, не был доигран из-за землетрясения, зафиксированного в штате Южная Каролина. Сначала встреча была приостановлена в третьей четверти, затем игра возобновилась, однако в четвёртой четверти было принято решение окончательно прервать поединок.
Видео доступно в «твиттере» клуба «Сан-Диего Падрес».
- 6 июля 2019
-
12:06
-
11:34
-
10:55
-
09:39
-
00:58
-
00:42
-
00:28
-
00:16
- 5 июля 2019
-
23:30
-
23:04
-
21:46
-
20:12
-
19:46
-
18:46
-
18:37
-
17:56
-
17:45
-
16:28
-
15:43
-
13:36
-
12:24
-
11:53
-
09:38
- 4 июля 2019
-
23:28
-
21:48
-
21:29
-
19:49
-
18:08
-
17:51
-
17:13
-
16:55
-
16:37
-
16:24
-
15:24
-
15:13