В США бейсболисты играли матч при землетрясении

Во время матча регулярного сезона Главной лиги бейсбола (MLB) между «Лос-Анджелес Доджерс» и «Сан-Диего Падрес» произошло землетрясение.

Стихийное бедствие с магнитудой 7.1 пришлось на четвёртый иннинг. Главная камера, транслирующая матч по телевизору, начала трястись, но несмотря на землетрясение, встреча не была прервана.

Игра завершилась победой «Падрес» со счётом 3:2.

Напомним, ранее матч летней лиги НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс», проходивший в Лас-Вегасе, не был доигран из-за землетрясения, зафиксированного в штате Южная Каролина. Сначала встреча была приостановлена в третьей четверти, затем игра возобновилась, однако в четвёртой четверти было принято решение окончательно прервать поединок.

Видео доступно в «твиттере» клуба «Сан-Диего Падрес».