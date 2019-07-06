На чемпионате по поеданию хот-догов в США победитель за 10 минут съел 71 штуку
В Нью-Йорке состоялся ежегодный турнир по поеданию хот-догов, традиционно проводимый в День независимости США. Его участники должны съесть как можно больше хот-догов за 10 минут.
Титул отстоял действующий чемпион Джо Честнат по прозвищу «Челюсти». За 10 минут он справился с 71 хот-догом. Это на четыре меньше, чем он съел в прошлом году. Всего Честнат одержал 12 победу в турнире.
В женских соревнованиях шестой титул подряд завоевала Мико Судо — в её активе 31 съеденный хот-дог.
Видео доступно на канале ESPN в YouTube.
- 6 июля 2019
-
13:48
-
12:58
-
12:51
-
12:06
-
11:34
-
10:55
-
09:39
-
00:58
-
00:42
-
00:28
-
00:16
- 5 июля 2019
-
23:30
-
23:04
-
21:46
-
20:12
-
19:46
-
18:46
-
18:37
-
17:56
-
17:45
-
16:28
-
15:43
-
13:36
-
12:24
-
11:53
-
09:38
- 4 июля 2019
-
23:28
-
21:48
-
21:29
-
19:49
-
18:08
-
17:51
-
17:13
-
16:55
-
16:37
Партнерский контент