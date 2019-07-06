На чемпионате по поеданию хот-догов в США победитель за 10 минут съел 71 штуку

В Нью-Йорке состоялся ежегодный турнир по поеданию хот-догов, традиционно проводимый в День независимости США. Его участники должны съесть как можно больше хот-догов за 10 минут.

Титул отстоял действующий чемпион Джо Честнат по прозвищу «Челюсти». За 10 минут он справился с 71 хот-догом. Это на четыре меньше, чем он съел в прошлом году. Всего Честнат одержал 12 победу в турнире.

В женских соревнованиях шестой титул подряд завоевала Мико Судо — в её активе 31 съеденный хот-дог.

Видео доступно на канале ESPN в YouTube.