Россиянин Мшвидобадзе — серебряный призёр на этапе Гран-при по дзюдо в Канаде

На этапе Гран-при по дзюдо в Монреале (Канада) россиянин Роберт Мшвидобадзе завоевал серебряную медаль.
Спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 кг, в финале проиграл представителю Японии Наохисе Такато.
Бронзовые награды — в активе американца Адониса Диаса и южнокорейца Ли Ха Рима.
Дзюдо. Этап Гран-при. Монреаль, Канада
Весовая категория до 60 кг
1. Роберт Мшвидобадзе (Россия)
2. Наохисе Такато (Япония)
3. Адонис Диас (США)
3. Ли Ха Рим (Южная Корея)
В конце июня в ходе конфликта в одном из тольяттинских кафе был убит чемпион Самарской области по дзюдо. Погибшим оказался 27-летний Евгений Кушнир. Причиной конфликта между четырьмя мужчинами стала задолженность за поставленную сельскохозяйственную продукцию. Кушнир получил множественные колото-резаные раны, которые и стали причиной смерти.
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