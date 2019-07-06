Россиянин Мшвидобадзе — серебряный призёр на этапе Гран-при по дзюдо в Канаде

На этапе Гран-при по дзюдо в Монреале (Канада) россиянин Роберт Мшвидобадзе завоевал серебряную медаль.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 кг, в финале проиграл представителю Японии Наохисе Такато.

Бронзовые награды — в активе американца Адониса Диаса и южнокорейца Ли Ха Рима.

Дзюдо. Этап Гран-при. Монреаль, Канада

Весовая категория до 60 кг

1. Роберт Мшвидобадзе (Россия)

2. Наохисе Такато (Япония)

3. Адонис Диас (США)

3. Ли Ха Рим (Южная Корея)

В конце июня в ходе конфликта в одном из тольяттинских кафе был убит чемпион Самарской области по дзюдо. Погибшим оказался 27-летний Евгений Кушнир. Причиной конфликта между четырьмя мужчинами стала задолженность за поставленную сельскохозяйственную продукцию. Кушнир получил множественные колото-резаные раны, которые и стали причиной смерти.