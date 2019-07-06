Женская сборная России по пляжному футболу вышла в финал Кубка Европы
Женская сборная России по пляжному футболу выиграла у Нидерландов со счётом 7:2 в матче группового этапа Кубка Европы в Португалии и пробилась в финал турнира.
В составе российской команды хет-трик оформила Марина Фёдорова. По голу забили Виктория Силина, Анна Чернякова и Анастасия Горшкова. Автоголом отметилась игрок сборной Нидерландов Мариэль Миедема. У голландцев дубль в активе Нэнси Лот.
Россия заняла первое место в группе А, где также выступила команда Англии, и в финале сыграет с победителем группы В.
В 2018 году сборная России впервые приняла участие в розыгрыше Кубка Европы и одержала победу в турнире. Соревнования проводятся с 2016 года. Тогда трофей завоевала Испания, в 2017 году — Англия.
Турнир завершится 7 июля.
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