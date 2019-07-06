Легкоатлет по ошибке начал праздновать победу в забеге за круг до финиша

Представитель Эфиопии Хагос Гебривет из-за своей оплошности упустил победу на дистанции 5000 м на восьмом этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне (Швейцария).
Перед заключительным кругом спортсмен лидировал с большим отрывом, но затем замедлился и начал праздновать успех раньше времени. Когда Гебривет осознал ошибку, было уже поздно. В итоге бегун финишировал лишь десятым.
Напомним, на восьмом этапе «Бриллиантовой лиги» двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, одержала победу в прыжках в высоту. Ласицкене с третьей попытки преодолела высоту 2,02 м. Второй результат показала белоруска Карина Таранда, повторившая рекорд Беларуси — 2,0 метра. Третье место заняла болгарка Мирела Демирева (1,97 м).
Видео доступно в «Твиттере» TyC Sports.
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