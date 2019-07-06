В Санкт-Петербурге стартовала регата Sailing Champions League 2019

20 ведущих яхт-клубов Европы участвуют в третьем квалификационном этапе Sailing Champions League 2019. Все эти команды заняли призовые места в национальных парусных лигах своих стран. 11 команд приехали в Северную столицу впервые. Теперь все они встретились на Неве, чтобы побороться за участие в финале Евролиги, который состоится в Швейцарии в августе.
Петербург встретил спортсменов сурово — практически на протяжении всех гонок лил дождь и ветер на порывах достигал 15 узлов. Было проведено 4 неполных флайта, последние гонки пришлось отменить из-за сильного ливня и ветра, постоянно меняющего направление. Еще одним испытанием для участников стало течение Невы, с которым многим командам удалось разобраться далеко не с первого заезда. Сложнее всего, конечно, пришлось тем, кто гонялся в Петербурге впервые.
По итогам первого дня гонок лидерство захватила немецкая команда Wassersport-Verein Hemelingen, причём у них на одну гонку меньше, чем у их ближайших соперников, на втором месте ещё одна команда из Германии — Bayerischer Yacht-Club, на третьем — российская команда «ПИРогово».
Предыдущие три года побеждали именно немецкие команды. В 2016 это был яхт-клуб из Берлина, а в 2017 и 2018 годах – знаменитый «Северогерманский гоночный союз» из Гамбурга.
Видео доступно на YouTube-канале Яхт-клуба Санкт-Петербурга.
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