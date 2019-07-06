70-летний марафонец найден мёртвым после дисквалификации за мошенничество

Марафонец Фрэнк Меза был найден мёртвым после дисквалификации за мошенничество во время марафона в Лос-Анджелесе, где он установил рекорд (2:53.10), сообщает Herald Sun.
Тело 70-летнего бегуна было обнаружено в реке спустя некоторое время после появления в Интернете доказательств того, что он срезал маршрут в марте во время марафона в Лос-Анджелесе.
Врач на пенсии Меза неоднократно опровергал подозрения в мошенничестве, так как бегал марафоны уже около 40 лет. Но в конце мая на сайте, посвящённом марафонскому движению, было опубликованы фотографии, доказывающие его обман. Позднее выяснилось, что Меза и ранее сокращал дистанцию, за что был отстранён на Калифорнийском марафоне.
Причина смерти марафонца пока не установлена. По словам супруги спортсмена, утром он вышел на традиционную пробежку и не вернулся.
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