Сборная России по пляжному футболу выиграла у Турции в Евролиге

Сборная России по пляжному футболу во втором туре первого этапа дивизиона А Евролиги-2019 одержала победу над командой Турции со счётом 5:2.
В первом периоде в составе российской команды отличились Владимир Раскин и Остап Фёдоров. Во втором отрезке матча Владислав Жариков и Борис Никоноров удвоили преимущество россиян. Победную точку на 33-й минуте поставил Никоноров, оформив дубль.
В матче первого тура сборная России победила азербайджанцев в серии пенальти. В третьем туре 7 июля подопечные Михаила Лихачёва встретятся с командой Испании.
В сезоне-2019 предварительная стадия Евролиги состоит из двух этапов, а каждая из 12 команд-участниц на пути в Суперфинал проведёт по три матча.
Пляжный футбол. Евролига. Дивизион А. Первый этап. Второй тур
Россия – Турция – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).
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