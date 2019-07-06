Россия победила, сохранив шансы на 1-е место. Все голы тяжёлого матча с Турцией

Сборная России по пляжному футболу во втором туре первого этапа дивизиона А Евролиги-2019 взяла верх над командой Турции со счётом 5:2.

На шестой минуте счёт открыли турки, однако на 10-й минуте Владимир Раскин с пенальти счёт сравнял, а через несколько секунд Остап Фёдоров вывел сборную России вперёд — 2:1.

Во втором периоде сначала Владислав Жариков результативно исполнил бисиклету, а затем Борис Никоноров переправил мяч в сетку после подачи Юрия Крашенинникова с углового. Турецкая команда ответила только одним мячом, поэтому к перерыву преимущество россиян вновь удвоилось — 4:2.

В заключительной трети матча Никоноров оформил дубль, замкнув передачу Крашенинникова, и установил окончательный счёт — 5:2.

В третьем туре 7 июля сборная России встретится с командой Испании.